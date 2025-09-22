Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что говорит Туск о сбивании объектов в воздухе?

Премьер-министр заявил, что Польша решительно будет защищать свое небо, если летающие объекты нарушат воздушное пространство страны. Польша решительно будет защищать свое небо: Туск пообещал сбивание объектов, вторгшихся в страну

Хочу очень четко сказать. Решение об уничтожении летающих объектов мы будем принимать безоговорочно, когда они нарушают нашу территорию и летают над Польшей. Здесь не о чем дискутировать,

– сказал политик.

Он отметил, что Польша всегда будет действовать решительно, но в "не до конца ясных" ситуациях, когда инциденты происходят вне польских территориальных вод, решения будут требовать особой осторожности.

Туск вспомнил о пролете российских истребителей над платформой Petrobaltic, который был без нарушения, потому что это не территориальные воды Польши. Поэтому, по его мнению, нужно дважды подумать, прежде чем принимать действия, которые могут перейти в очень острую фазу конфликта.

По словам политика, Польша действует в постоянном согласовании с союзниками и готова к любому решению, направленного на уничтожение всех объектов, которые могут угрожать стране. "Но я должен быть на 100% уверен, что союзники будут относиться к этому так же как и мы, – что в случае перехода конфликта в очень острую фазу мы не останемся одни", – добавил Туск.

