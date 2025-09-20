Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Що відомо про активність польської авіації під час атаки на Україну?

У Польщі поінформували про проведення операції за участю польських та союзницьких Повітряних сил через удари Росії по території України.

Зауважте! Під час ворожої атаки, поляки ввели в експлуатацію комплекси протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження.

Усі заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист польського повітряного простору в районах, прилеглих до зон потенційної загрози.

До слова, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж підкреслив, що Путін сприймає лише силу, тож НАТО має розцінити інциденти з дронами як акт агресії та виробити спільну стратегію відповіді. За його словами, у разі порушень повітряного простору Польщі слід не лише збивати ворожі БпЛА, а й завдавати ударів по місцях їх запуску.

Збройні сили Польщі наголосили, що військо продовжує уважно відстежувати розвиток подій в Україні та перебуває у постійній готовності гарантувати безпеку польського неба.

Як Росія загрожує Польщі?