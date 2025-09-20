Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Що відомо про активність польської авіації під час атаки на Україну?
У Польщі поінформували про проведення операції за участю польських та союзницьких Повітряних сил через удари Росії по території України.
Зауважте! Під час ворожої атаки, поляки ввели в експлуатацію комплекси протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження.
Усі заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист польського повітряного простору в районах, прилеглих до зон потенційної загрози.
До слова, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж підкреслив, що Путін сприймає лише силу, тож НАТО має розцінити інциденти з дронами як акт агресії та виробити спільну стратегію відповіді. За його словами, у разі порушень повітряного простору Польщі слід не лише збивати ворожі БпЛА, а й завдавати ударів по місцях їх запуску.
Збройні сили Польщі наголосили, що військо продовжує уважно відстежувати розвиток подій в Україні та перебуває у постійній готовності гарантувати безпеку польського неба.
Як Росія загрожує Польщі?
- У середу, 10 вересня, 19 російських безпілотників порушили повітряний простір країн НАТО, що стало випадком чи не найсерйознішої небезпеки за весь час існування Альянсу й викликало бурхливу реакцію міжнародної спільноти.
- У п'ятницю, 19 вересня, російські винищувачі пролетіли на малій висоті в районі польської видобувної платформи Petrobaltic. У Варшаві таку поведінку агресора оцінили як відверту провокацію.
- Того ж дня в селі Хойни біля Любліна виявили ймовірні уламки ракети після чергового російського обстрілу.
- Серія інцидентів із російськими дронами над територією Польщі знову активізувала дискусію про можливість запровадження безпольотної зони над Україною.
- У відповідь на дипломатичні ініціативи польського МЗС представник Кремля Джабаров пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.