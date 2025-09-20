Військові розкрили, що 619 засобів повітряного нападу використала Росія для масованого удару 20 вересня, передає 24 Канал.

Скільки дронів і ракет збили сили ППО?

Відомо, що ворог запустив:

579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

32 крилаті ракети Х-101;

Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 583 повітряні цілі:

552 ворожі БпЛА;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

29 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків на ще 10 локаціях.

Повітряні сили зауважили, що противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об'єктах великою кількістю ракет і дронів різних типів.

Як відреагував на масовану атаку Зеленський?

"Всю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів. Дякую всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет.

Під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.

Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким.

Кожен такий удар – це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії – це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас", – йдеться у зверненні Зеленського.