На Хмельниччині оголосили тривогу під ранок, саме тоді, коли противник почав атаку крилатими ракетами. Повітряні сили повідомляли, що ворожі снаряди рухаються у напрямку області, передає 24 Канал.
Які наслідки удару по Хмельниччині?
Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в області працювали сили ППО.
Внаслідок атаки у Дунаєвецькій громаді виникла пожежа в одному з будинків. Під час ліквідації полум'я рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження.
Відомо також, що ще 2 місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою. Госпіталізації вони не потребували.
Попередньо, внаслідок ворожого удару зруйновано 2 будинки та пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.
Що відомо про російську атаку на Україну 20 вересня?
- За даними моніторів, загарбники запустили по Україні близько 500 безпілотників та понад 20 крилатих і балістичних ракет.
- Під масованою атакою опинилася Дніпропетровщина. У Дніпрі у житловому будинку виникла пожежа, понівечені приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств. У Павлограді пошкоджено підприємство та виникла пожежа. Попередньо, внаслідок атаки загинула 1 людина та 13 отримали поранення.
- У Миколаєві під ударом була промислова інфраструктура. Окупанти атакували БпЛА фермерське господарство в Снігурівській громаді. Виникла пожежа складів.
- На Київщині в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загоряння 5 легкових автомобілів на парковці поруч з багатоповерхівкою. В Обухівському районі виникла пожежа і часткова руйнація приватного житлового будинку.
- На Одещині виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства. Ворожа атака спричинила руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.