На Хмельниччині оголосили тривогу під ранок, саме тоді, коли противник почав атаку крилатими ракетами. Повітряні сили повідомляли, що ворожі снаряди рухаються у напрямку області, передає 24 Канал.

Які наслідки удару по Хмельниччині?

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в області працювали сили ППО.

Внаслідок атаки у Дунаєвецькій громаді виникла пожежа в одному з будинків. Під час ліквідації полум'я рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження.

Відомо також, що ще 2 місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою. Госпіталізації вони не потребували.

Попередньо, внаслідок ворожого удару зруйновано 2 будинки та пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Що відомо про російську атаку на Україну 20 вересня?