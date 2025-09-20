В Хмельницкой области объявили тревогу под утро, именно тогда, когда противник начал атаку крылатыми ракетами. Воздушные силы сообщали, что вражеские снаряды летят в направлении области, передает 24 Канал.

Какие последствия удара по Хмельницкой области?

Позже председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в области работали силы ПВО.

В результате атаки в Дунаевецкой общине возник пожар в одном из домов. Во время ликвидации пламени спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1979 года рождения.

Известно также, что еще 2 местных жителей обратились за медицинской помощью. В госпитализации они не нуждались.

Предварительно, в результате вражеского удара разрушены 2 дома и повреждены ориентировочно 20 жилых сооружений.

Что известно о российской атаке на Украину 20 сентября?

  • По данным мониторов, захватчики запустили по Украине около 500 беспилотников и более 20 крылатых и баллистических ракет.
  • Под массированной атакой оказалась Днепропетровская область. В Днепре в жилом доме возник пожар, изуродованы частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. В Павлограде повреждено предприятие и возник пожар. Предварительно, в результате атаки погиб 1 человек и 13 получили ранения.
  • В Николаеве под ударом была промышленная инфраструктура. Оккупанты атаковали БПЛА фермерское хозяйство в Снигиревской общине. Возник пожар складов.
  • На Киевской области в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района ликвидировано возгорание 5 легковых автомобилей на парковке рядом с многоэтажкой. В Обуховском районе возник пожар и частичное разрушение частного жилого дома.
  • На Одесской области возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства. Вражеская атака вызвала разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.