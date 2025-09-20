В Хмельницкой области объявили тревогу под утро, именно тогда, когда противник начал атаку крылатыми ракетами. Воздушные силы сообщали, что вражеские снаряды летят в направлении области, передает 24 Канал.

Какие последствия удара по Хмельницкой области?

Позже председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в области работали силы ПВО.

В результате атаки в Дунаевецкой общине возник пожар в одном из домов. Во время ликвидации пламени спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1979 года рождения.

Известно также, что еще 2 местных жителей обратились за медицинской помощью. В госпитализации они не нуждались.

Предварительно, в результате вражеского удара разрушены 2 дома и повреждены ориентировочно 20 жилых сооружений.

Что известно о российской атаке на Украину 20 сентября?