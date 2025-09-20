Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника.

Які наслідки атаки 20 вересня на Київщині?

Наразі відомо про наслідки у кількох районах Київської області.

Ще одна неспокійна ніч для Київщини. Ворог атакує ударними дронами та ракетами. Під ударом мирні населені пункти області. На ранок наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах,

– написав Калашник.

Наслідки російської атаки на Київщину 20 вересня / Фото КОВА

Наслідки атаки по районах:

В Бориспільському районі пошкоджено біля 10 гаражних приміщень.

В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятувальники ДСНС.

У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів, пожежу ліквідовано.

Пізніше в ДСНС додали: інформація про загиблих та потерпілих не надходила.

Сьогодні вранці в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загоряння п'яти легкових автомобілів на парковці поруч з багатоквартирним житловим будинком. В Обухівському районі виникла пожежа та часткова руйнація приватного житлового будинку,

– написали там.

Зверніть увагу! Про пожежу у Софіївській Борщагівці писали київські телеграм-канали. Це село адміністративно належить усе ж до Київської області, хоча багато киян сприймають його не тільки як передмістя, а як один з повноцінних районів на околиці столиці.

