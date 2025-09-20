Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника.
Які наслідки атаки 20 вересня на Київщині?
Наразі відомо про наслідки у кількох районах Київської області.
Ще одна неспокійна ніч для Київщини. Ворог атакує ударними дронами та ракетами. Під ударом мирні населені пункти області. На ранок наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах,
– написав Калашник.
Наслідки російської атаки на Київщину 20 вересня / Фото КОВА
Наслідки атаки по районах:
- В Бориспільському районі пошкоджено біля 10 гаражних приміщень.
- В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятувальники ДСНС.
- У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів, пожежу ліквідовано.
Пізніше в ДСНС додали: інформація про загиблих та потерпілих не надходила.
Сьогодні вранці в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загоряння п'яти легкових автомобілів на парковці поруч з багатоквартирним житловим будинком. В Обухівському районі виникла пожежа та часткова руйнація приватного житлового будинку,
– написали там.
Зверніть увагу! Про пожежу у Софіївській Борщагівці писали київські телеграм-канали. Це село адміністративно належить усе ж до Київської області, хоча багато киян сприймають його не тільки як передмістя, а як один з повноцінних районів на околиці столиці.
Коротко про масовану атаку 20 вересня
В ніч проти 20 вересня Росія підняла літаки Ту. До того запустили "Шахеди". Також відомо про балістичні удари.
Вибухи лунали в низці міст, у Дніпрі була серія вибухів, пишуть про влучання у багатоповерхівку.
Також, на жаль, відомо про загиблого на Дніпропетровщині та 13 постраждалих.