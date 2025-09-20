Там пролунали вибухи, про що написало Суспільне. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Атака на Миколаїв 20 вересня: що відомо?

Повітряна тривога у Миколаївській області уночі 20 вересня почалася о 00:44. Приблизно о 4 ранку до регіону прибули ударні БпЛА ворога та полетіли у бік Миколаєва.

Від моніторів та місцевих ЗМІ ми знаємо, що ворожі безпілотники спричинили вибухи у Миколаєві. Пишуть, що загрозу створювали близько десяти дронів.

