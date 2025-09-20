Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Скільки людей постраждало внаслідок атаки по Дніпропетровщині 20 вересня?

Відповідно до повідомлення ОВА, у Дніпрі 26 потерпілих. 14 перебувають у лікарні, інші будуть оговтуватися вдома.

У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики. Наразі триває ліквідація наслідків. Усі екстрені служби поряд з людьми,

– сказано в дописі.

В ОВА зауважили, що, таким чином, кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на область збільшилась. Раніше ішлося про те, що постраждало 13 людей, 1 загинула. Більшість постраждалих госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

"У Дніпрі та районі були пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств. Підприємство побите і в Павлограді. Там також пожежа. По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок", – написав Сергій Лисак.

ДСНС написали, що врятували 25 людей.

У Дніпрі у житловому будинку виникла пожежа. Горіли квартири, рятувальники ліквідовували вогонь,

– повідомили там.

Роботи на Дніпропетровщині тривають.

Коротко про наслідки масованої атаки 20 вересня