Ніжин був під атакою: які наслідки?

Росіяни знову атакували Ніжинщину. В одній з громад сталася пожежа.

У Борзнянській громаді внаслідок російського удару дрона загорілося приватне домогосподарство,

– ідеться в повідомленні.

Відомо, що загинула 62-річна місцева жителька.

Станом на 9:20 відомо, що рятувальники ліквідували пожежу.

Додамо, що моніторингові канали писали ввечері 19 вересня про рух реактивного БпЛА на Ніжин. Також зранку 20 вересня над регіоном фіксували "Шахеди".

