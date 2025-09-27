Наразі Київ очікує офіційної відповіді від Будапешта щодо обставин інциденту. Мапу, де зображено рух угорського безпілотника, показав очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, передає 24 Канал.

Як виглядав маршрут угорського дрона над Україною?

Андрій Сибіга 27 вересня опублікував мапу, на якій показано маршрут угорського безпілотника. Як можна побачити на фото, БпЛА порушив український повітряний простір і залетів углиб України на близько 40 кілометрів.

Для незрячих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні Сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей об'єкт зробив у нашому повітряному просторі,

– написав очільник МЗС України.

Карта руху угорського дрона 26 вересня / Фото з X Андрія Сибіги

Загалом об'єкт двічі порушив кордон зі сторони Угорщини.

Що передувало?