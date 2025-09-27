Днем 27 сентября одну из взлетно-посадочных полос в аэропорту Схипхол закрыли примерно на 45 минут. Это произошло после того, как в полицию поступило несколько сигналов от пилотов и авиадиспетчеров. Те сообщали, что видели дрон, который летел на высоте около 150 метров, передает 24 Канал с ссылкой на NOS.
Смотрите также Пролетел 40 километров над Украиной: Сибига показал маршрут венгерского дрона
Что известно о появлении дрона над Нидерландами?
В частности, капитан самолета Transavia рассказал, что дрон пролетел в 50 метрах от его самолета.
По словам правоохранителей, в поисках беспилотника участвовали несколько подразделений. Впрочем, ни дрона, ни его оператора не нашли. В полиции считают, что дрон запускал любитель.
В то же время там назвали "довольно уникальным" случай, когда полеты на одной из полос останавливают из-за беспилотника. Около 13:00 работу этой полосы восстановили.
Заметим, что полет дронов над и вокруг аэропорта запрещен, ведь это опасно для авиации. Жандармерия сообщает, что с начала этого года в нидерландских аэропортах зафиксировано уже 22 сообщения о вероятных дронах.
На прошлой неделе несколько аэропортов в Дании, а также аэропорт Осло были закрыты после того, как там заметили несколько дронов. Датское правительство назвало это "атакой" и "покушением" на главный аэропорт страны.
Что известно о появлении дронов над странами Европы?
- 10 сентября ночью во время массированной атаки дронов на Украину с два десятка беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Страна была вынуждена их сбивать. По словам президента Зеленского, на Польшу летели 92 дрона, большинство из них сбила Украина.
- 13 сентября беспилотник заметили в небе над Румынией. Он пнаходился над страной НАТО 50 минут, а затем вернулся в Украину.
- 15 сентября дрон был зафиксирован над правительственными зданиями в Варшаве. Вероятными операторами оказались 21-летний украинец и 17-летняя белоруска.
- 22 сентября международный аэропорт Копенгагена закрыли из-за появления 4 больших беспилотников. Также дроны заметили в небе над Швецией и Норвегией.
- В ночь на 25 сентября в Дании зафиксировали дроны возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.
- Ночью 26 сентября воздушное пространство над аэропортом города Ольборг в Дании было закрыто в течение часа из-за сообщения о беспилотнике. Однако дрон так и не обнаружили.