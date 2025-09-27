Днем 27 сентября одну из взлетно-посадочных полос в аэропорту Схипхол закрыли примерно на 45 минут. Это произошло после того, как в полицию поступило несколько сигналов от пилотов и авиадиспетчеров. Те сообщали, что видели дрон, который летел на высоте около 150 метров, передает 24 Канал с ссылкой на NOS.

Что известно о появлении дрона над Нидерландами?

В частности, капитан самолета Transavia рассказал, что дрон пролетел в 50 метрах от его самолета.

По словам правоохранителей, в поисках беспилотника участвовали несколько подразделений. Впрочем, ни дрона, ни его оператора не нашли. В полиции считают, что дрон запускал любитель.

В то же время там назвали "довольно уникальным" случай, когда полеты на одной из полос останавливают из-за беспилотника. Около 13:00 работу этой полосы восстановили.

Заметим, что полет дронов над и вокруг аэропорта запрещен, ведь это опасно для авиации. Жандармерия сообщает, что с начала этого года в нидерландских аэропортах зафиксировано уже 22 сообщения о вероятных дронах.

На прошлой неделе несколько аэропортов в Дании, а также аэропорт Осло были закрыты после того, как там заметили несколько дронов. Датское правительство назвало это "атакой" и "покушением" на главный аэропорт страны.

Что известно о появлении дронов над странами Европы?