Премьер страны Дональд Туск сообщил, что операторов дрона задержали. По словам политика, ими якобы оказались двое граждан Беларуси, передает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Смотрите также Нарушение – запрет на въезд: Польша вводит ежемесячные проверки для украинцев

Кто запустил дрон над резиденциями президента и премьера Польши?

Однако позже полиция уточнила, что один из из злоумышленников – 21-летний гражданин Украины. Его сообщницей была 17-летняя белоруска.

Сейчас полиция обыскивает их квартиры, проверяет их личности и имеют ли они разрешение на легальное пребывание в Польше. По информации прокуратуры, девушку и парня еще не допрашивали.

Задержанных подозревают в нарушении статьи 212 Закона об авиации.

Справка: В польском Законе об авиации статья 212 касается осуществления полетов без необходимых разрешений или с нарушением правил безопасности. То есть, если кто-то запускает летательный аппарат в запретной зоне, без разрешения или вопреки установленным ограничениям, это квалифицируется как нарушение. На практике – это административное правонарушение или даже преступление, если создана серьезная угроза. За него могут грозить штрафы, ограничение свободы или даже заключение (в зависимости от обстоятельств).

Представитель координатора спецслужб Яцек Добжиньский заявил, что следователи выясняют, чем руководствовались молодые люди, запуская дрон в запретной зоне.

Мы опровергаем слухи, что это какая-то масштабная шпионская акция. На этом этапе этого никто не может однозначно подтвердить. Это молодые люди. Возможно, это было из-за легкомыслия, возможно – по незнанию, возможно, они хотели просто снять какой-то фильм над Лазенковским парком, ведь именно там находились,

– объяснил Добжиньский.

По информации телеканала TVP info, молодой человек живет в Польше давно, а вот девушка приехала в страну недавно.

Напомним, что дрон, который летал над правительственными зданиями, обезвредили.

Что известно о российских дронах в Польше?