Румыния подняла в воздух два боевых самолета F-16, которые отправились на перехват российского беспилотника. Однако сбить вражеский дрон истребителям так и не удалось. Причину назвал министр обороны страны Йонуц Моштяну в эфире телеканала Antena 3 CNN, передает 24 Канал.

Почему румынские самолеты не сбили российский дрон?

По словам министра, F-16 были "очень близки" к тому, чтобы сбить БПЛА. Однако дрон летел очень низко, в какой-то момент он изменил направление движения и полетел в Украину.

Моштяну напомнил, что румынские пилоты могут сбивать вражеские беспилотники над территорией страны благодаря новому закону, который приняли весной.

Заметим, что вечером жителям северной части уезда Тулча в Румынии прислали предупреждение RO-Alert о вероятности падения объектов из воздушного пространства. В министерстве обороны сообщили, что БПЛА не летал над населенными районами и не представлял непосредственной угрозы для безопасности людей.

Владимир Зеленский отреагировал на вторжение российского беспилотника в Румынию. Президент Украины рассказал, что дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Что известно об атаке России на Польшу?