Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Что известно о решении Румынии по БпЛА

В понедельник, 19 мая, Боложан подписал указ об обнародовании Закона о проведении военных миссий и операций на территории Румынского государства в мирное время и указ об обнародовании Закона о контроле за использованием национального воздушного пространства.

Именно последний дает румынским военным право сбивать дроны, которые незаконно пересекли воздушное пространство страны.

Потребность в таком решении особенно обострилась после того, как российские дроны, атакуя юг Одесской области, начали залетать на территорию Румынии. В конце февраля парламент страны одобрил законопроект, который позволяет сбивать такие БпЛА. Документ поддержал 81 сенатор, тогда как 12 выступили против, а еще двое воздержались.

Румынские ультраправые пытались обжаловать закон в Конституционном суде, однако проиграли.