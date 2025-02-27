Сообщает 24 Канал со ссылкой на Rumania Journal.

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Как Румыния будет бороться с вражескими дронами

Инициированный правительством закон предусматривает, что БпЛА, незаконно пересекающие границу и совершающие полеты без разрешения, могут быть обезврежены или даже уничтожены.

Однако в издании заметили, что теперь встал вопрос, кто будет вправе принимать соответствующее решение.

Обычно в таких ситуациях речь идет о командировах, выполняющие миссию в соответствующем районе. Они должны иметь право открывать огонь по беспилотникам, несанкционированно входящие в воздушное пространство Румынии,

– объяснил генерал Вирджил Белекану, бывший командир многонациональной бригады Seebrig.

Он считает, в Румынии должна быть "очень короткая цепочка принятия решения" об открытии огня по беспилотникам.

"Будем надеяться, что благодаря приказам, которые будут отдаваться на основе закона, действие будет произведено в очень короткие сроки, потому что у вас не так много времени для выполнения миссии", – отметил генерал.

Напомним, что в последний раз из-за атаки БпЛА Румыния поднимала свою авиацию 17 января. Также есть информация, что один из беспилотников мог упасть на румынском берегу.