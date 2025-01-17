Из-за российской атаки ударными дронами на города возле Дуная в ночь на 17 января Румыния поднимала авиацию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Digi24.

Смотрите также Атака БпЛА на Киевщину: полиция и ГСЧС показали фото разрушений

Взлетали два истребителя

Кроме этого, пишут также, что один из беспилотников мог упасть на румынском берегу.

Известно, что жителей румынских поселков над Дунаем объявляли воздушную тревогу. На украинской стороне раздавались взрывы.

Министерство обороны Румынии проинформировало, что в воздух взлетали два истребителя F-16. Самолеты вернулись на базу примерно через два часа.

В ведомстве уточнили, что в районе поселка Плауру, который граничит с украинским Измаилом, обнаружили место "возможного падения беспилотника". На месте работают специалисты.

Министерство обороны Румынии осудили российские атаки на украинские объекты и отметили, что это – нарушение международного права. Кроме этого, там добавили, что сообщили об этих событиях структуры НАТО.