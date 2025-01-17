Через російську атаку ударними дронами на міста біля Дунаю вночі проти 17 січня Румунія підіймала авіацію. Про це пише 24 Канал із посиланням на Digi24.

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Злітали два винищувачі

Крім цього, пишуть також, що один з безпілотників міг впасти на румунському березі.

Відомо, що мешканців румунських селищ над Дунаєм оголошували повітряну тривогу. На українському боці лунали вибухи.

Міністерство оборони Румунії поінформувало, що у повітря злітали два винищувачі F-16. Літаки повернулись на базу приблизно через дві години.

У відомстві уточнили, що в районі селища Плауру, який межує із українським Ізмаїлом, виявили місце "можливого падіння безпілотника". На місці працюють фахівці.

Міністерство оборони Румунії засудили російські атаки на українські об'єкти та зазначили, що це – порушення міжнародного права. Крім цього, там додали, що повідомили про ці події структури НАТО.