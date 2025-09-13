Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

К теме Путин уже атаковал НАТО: почему пришло время для Альянса сбивать российские дроны над Украиной

Что сказал Зеленский о дронах над Румынией 13 сентября?

Вечером 13 сентября Румыния попала под атаку. Зеленский объяснил, что произошло.

Сегодня Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве. По данным на это время, дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников России,

– написал гарант.

Зеленский подчеркнул: российские дроны весь день находились в разных регионах Украины – в частности, и в северных областях, фактически вдоль границы с Беларусью.

"По предварительной информации, было использование и воздушного пространства Беларуси для захода в воздушное пространство Украины в направлении Волыни. Российские военные точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе. Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери", – подчеркнул украинский президент.

Он призвал действовать превентивно, "исходя из принципа, что не бывает малозначительных военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизнь других".

Президент в очередной раз призвал ввести санкции против России и тарифы против российской торговли.

Общая защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "Шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение,

– обратился он к партнерам.

Что известно об атаке по Румынии сейчас?



В стране не назвали это атакой и пока отреагировало только минобороны. Там указали, что два F-16 перехватили дрон. Его "сопровождали до примерно 20 километров к юго-западу от Чилия-Веке, где он исчез с радаров". В ведомстве уверяют, что беспилотник не летал над населенными районами и не представлял угрозы для населения.



Жителям одного из уездов вблизи Одесской области поступило предупреждение о том, что "из воздушного пространства могут упасть объекты".



В этот же день поднимали авиацию в Польше и закрывали аэропорт в Люблине – тоже из-за угрозы "Шахедов". Вечером была воздушная тревога в Одесской области и на Волыни.

Новые атаки России происходят на фоне заявлений НАТО