А также подчеркнули, что своими действиями Москва нарушила международное право и Устав ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Как отреагировали в США на российскую атаку?
Исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши отметила, что Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО" и поддерживает союзников перед лицом тревожных нарушений воздушного пространства.
Ши также отметила, что Россия усилила бомбардировки Украины после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске в рамках попытки заключить мир.
По ее словам, эти действия, включая нарушение воздушного пространства союзника США, демонстрируют огромное неуважение к искренним усилиям Штатов завершить эту войну.
Заметим, что США присоединились к совместному заявлению западных союзников, в котором Россия обвиняется в нарушении международного права и Устава ООН. Документ призывает Москву прекратить войну агрессии против Украины и воздержаться от дальнейших провокаций. Заявление поддержали 43 страны.
Что говорят в США об атаке на Польшу: коротко о главном
Президент США Дональд Трамп предположил, что российские дроны могли "по ошибке" залететь в Польшу. Он также никоим образом не осудил эту атаку.
Зато конгрессмен США Джо Уилсон назвал ее "актом войны" и призвал к санкциям против России и вооружения Украины.
Польша уверена, что проникновение беспилотников на ее территорию было сознательной провокацией со стороны Москвы, и готова ответить в случае повторения агрессии. Премьер-министр страны Дональд Туск признал, что отсутствие однозначного заявления США после атаки ощутимо, и добавил, что все хотели бы, "чтобы крупнейший союзник высказался прямо".