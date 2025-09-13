А також підкреслили, що своїми діями Москва порушила міжнародне право та Статут ООН. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як відреагували у США на російську атаку?

Виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші наголосила, що Вашингтон "захищатиме кожен дюйм території НАТО" та підтримує союзників перед обличчям тривожних порушень повітряного простору.

Ші також зазначила, що Росія посилила бомбардування України після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці в рамках спроби укласти мир.

За її словами, ці дії, включно з порушенням повітряного простору союзника США демонструють величезну неповагу до щирих зусиль Штатів завершити цю війну.

Зауважимо, що США приєдналися до спільної заяви західних союзників, у якій Росія звинувачується у порушенні міжнародного права та Статуту ООН. Документ закликає Москву припинити війну агресії проти України та утриматися від подальших провокацій. Заяву підтримали 43 країни.

Що кажуть у США про атаку на Польщу: коротко про головне