А також підкреслили, що своїми діями Москва порушила міжнародне право та Статут ООН. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Як відреагували у США на російську атаку?
Виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші наголосила, що Вашингтон "захищатиме кожен дюйм території НАТО" та підтримує союзників перед обличчям тривожних порушень повітряного простору.
Ші також зазначила, що Росія посилила бомбардування України після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці в рамках спроби укласти мир.
За її словами, ці дії, включно з порушенням повітряного простору союзника США демонструють величезну неповагу до щирих зусиль Штатів завершити цю війну.
Зауважимо, що США приєдналися до спільної заяви західних союзників, у якій Росія звинувачується у порушенні міжнародного права та Статуту ООН. Документ закликає Москву припинити війну агресії проти України та утриматися від подальших провокацій. Заяву підтримали 43 країни.
Що кажуть у США про атаку на Польщу: коротко про головне
Президент США Дональд Трамп припустив, що російські дрони могли "помилково" залетіти в Польщу. Він також жодним чином не засудив цю атаку.
Натомість конгресмен США Джо Вілсон назвав її "актом війни" та закликав до санкцій проти Росії й озброєння України.
Польща впевнена, що проникнення безпілотників на її територію було свідомою провокацією з боку Москви, і готова відповісти у разі повторення агресії. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск визнав, що відсутність однозначної заяви США після атаки відчутна, і додав, що всі хотіли б, "щоб найбільший союзник висловився прямо".