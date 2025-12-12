Ланза известен своей пророссийской позицией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает 24 Канал.
Что известно о сотрудничестве?
По данным издания, бывший советник Трампа и его фирма Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по соглашению о продаже международных активов "Лукойла" и помогли компании продлить крайний срок для завершения этого процесса.
Сам Ланза отказался от комментариев, представители Mercury и "Лукойла" также не ответили на запросы СМИ.
Обратите внимание! Брайан Ланза работал над президентскими кампаниями действующего президента США, в частности 2024 года. В ноябре он заявлял, что администрация Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на возвращении территорий, оккупированных Россией.
В частности, он считал возвращение Крыма "нереалистичным" и отмечал, что это не является целью США. В то же время представитель Трампа уточнил, что Ланза "не говорит от имени" президента США.
Что сейчас происходит в мирных переговорах между США и Россией?
Россия передала США предложения по "коллективным гарантиям безопасности", считая, что Украина должна оставаться внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством.
На фоне мирных переговоров Путин приказал войскам продолжать боевые действия в Украине, заявив о ряде "успехов". Глава Кремля намеренно сделал такое заявление, однако адресовано оно не Украине, а Дональду Трампу, которым Кремль всячески пытается манипулировать.
Трамп демонстрирует фальшивую уверенность в желании Путина достичь мира, потому что это выгодно для его личных бизнес-сделок. Россия не может предложить ничего, кроме оружия, и зависит от США в добыче ископаемых, что делает возможное экономическое партнерство маловероятным в краткосрочной перспективе.