Соответствующее заявление зачитал журналистам в присутствии представителей стран-подписантов заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий перед началом экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Что сказали в ООН о российской атаке на Польшу?

По словам Босацкого, Россия, атакуя территорию Украины в ночь на 10 сентября, осуществила 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Беспилотники, которые представляли реальную угрозу для гражданского населения, инфраструктуры и безопасности авиации, "были превентивно обезврежены впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину".

Заместитель главы польского МИД подчеркнул, что территориальная целостность Польши и одновременно воздушное пространство НАТО и ЕС были нарушены в беспрецедентных и массовых масштабах. Он напомнил, что инцидент произошел после предыдущих случаев нарушения Россией польского воздушного пространства.

В связи с этим Польша впервые в своей истории решила обратиться с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН, действуя в духе превентивной дипломатии.

Безрассудные действия России являются не только нарушением международного права, но и дестабилизирующей эскалацией, которая приближает весь регион к конфликту как никогда за последние годы,

– отметил Босацкий.

В заявлении подчеркивается, что такая провокация свидетельствует о неуважении к коллективным неутомимым усилиям международного сообщества, направленных на прекращение войны и восстановление мира.

Польша и страны-подписанты призвали Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины, воздержаться от дальнейших провокаций и соблюдать обязательства, закреплённые в Уставе ООН. Они подчеркнули, что эскалация не может и не будет прокладывать путь к миру.

Только соблюдение принципов суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования может создать условия для справедливого и длительного мира в Украине, Европе и за ее пределами.

Заметим, что, кроме Польши, заявление подписали большинство стран Европы, в частности члены ЕС и Украина, а также Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и США.

Атака России на Польшу: коротко о главном