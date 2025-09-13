Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Сикорского во время визита в Киев в пятницу, 12 сентября, которые публикует Суспільне.

Смотрите также Это реально, – дипломат об оборонном союзе, который могут создать Украина и Польша

Что сказал Сикорский о массированных атаках России на Украину и НАТО?

Радослав Сикорский напомнил, что во время последних дней российская армия запустила не менее 400 дронов и около 40 ракет по Украине, а также ударили по территории Польши. Он добавил, что страны НАТО не воюет с Москвой, однако Россия сознательно продолжает агрессию.

Эта ситуация объединила польский народ, Европу и блок НАТО. Интенсификация атак после саммита на Аляске показывает: Россия не готова принять прекращение огня, на которое готова Украина. Москва хочет агрессивной войны, и мы сожалеем, что невинные украинцы продолжают страдать,

– сказал Сикорский.

Из-за последних событий – сбивания и падения российских дронов в Польше – Варшава готова расширить военное сотрудничество с Украиной. Так будут происходить совместные процессы в рамках программы SAFE и с помощью инструментов Европейского фонда мира. Польша обещает выделить более 40 миллионов евро.

Как отметил Сикорский, на повестке дня европейских чиновников приоритетными остаются вопросы Украины и Молдовы.

Стоит отметить! В рамках SAFE Польша на совместные с Украиной оборонные проекты выделит 47 миллиардов евро. Варшава не отказывается от партнерства и является непоколебимой в поддержке Украины.

Радослав Сикорский дополнительно обратился к Венгрии и призвал не блокировать средства Европейского фонда мира и снять вето на переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Относительно того, могли ли российские дроны лететь на хаб помощи Украине в Жешуве, министр иностранных дел Польши сказал, что не может подтвердить или опровергнуть это. Однако он назвал лживым утверждение об "украинской провокации" с помощью атаки.

Как в НАТО отреагировали на атаку дронов по Польше?