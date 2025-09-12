Соответствующее заявление Андрей Сибига сделал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, передает 24 Канал.

Что известно о прибытии польских военных?

Сибига отметил, что Украина обладает уникальным опытом противостояния современным угрозам, который может быть полезным для партнеров.

Визит польских бойцов в Украину ожидается в четверг, 18 сентября. Он является частью более широкого взаимодействия между Киевом и Варшавой в контексте укрепления оборонного сотрудничества в условиях российской агрессии.

На сегодня только Украина имеет необходимый опыт как противостоять таким вызовам,

– отметил украинский министр.

Приезд военных будет способствовать обмену знаниями и навыками, усилению координации и разработке стратегий противодействия гибридным угрозам, в частности после недавних инцидентов с нарушением российскими дронами воздушного пространства Польши.

Каковы польско-украинские отношения?