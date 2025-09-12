Соответствующее заявление Андрей Сибига сделал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, передает 24 Канал.
Актуально Европейцы мешают, – у Путина цинично заявили о "паузе" в переговорах с Украиной
Что известно о прибытии польских военных?
Сибига отметил, что Украина обладает уникальным опытом противостояния современным угрозам, который может быть полезным для партнеров.
Визит польских бойцов в Украину ожидается в четверг, 18 сентября. Он является частью более широкого взаимодействия между Киевом и Варшавой в контексте укрепления оборонного сотрудничества в условиях российской агрессии.
На сегодня только Украина имеет необходимый опыт как противостоять таким вызовам,
– отметил украинский министр.
Приезд военных будет способствовать обмену знаниями и навыками, усилению координации и разработке стратегий противодействия гибридным угрозам, в частности после недавних инцидентов с нарушением российскими дронами воздушного пространства Польши.
Каковы польско-украинские отношения?
- На фоне эскалации кремлевской агрессии из-за атак беспилотниками стало известно, что Польша готова направить своих военных в Украину для тренировок по противодействию дронам.
- Украинская сторона уже организовала контакты между польскими представителями, министром обороны Денисом Шмыгалем и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
- Европейские лидеры с участием представителей Украины и Польши обсудили создание совместной системы противовоздушной обороны и увеличение инвестиций в производство дронов-перехватчиков.
- Министерство обороны Польши подтвердило, что учения по противодействию дронам с участием Украины будут проходить на территории Польши.
- Премьер Польши Дональд Туск подчеркнул договоренность о сотрудничестве с Украиной для защиты от российских беспилотников при поддержке Франции, Великобритании и Нидерландов.