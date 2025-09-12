Відповідну заяву Андрій Сибіга зробив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, передає 24 Канал.
Що відомо про прибуття польських військових?
Сибіга наголосив, що Україна володіє унікальним досвідом протистояння сучасним загрозам, який може бути корисним для партнерів.
Візит польських бійців до України очікується у четвер, 18 вересня. Він є частиною ширшої взаємодії між Києвом та Варшавою в контексті зміцнення оборонної співпраці в умовах російської агресії.
На сьогодні лише Україна має необхідний досвід як протистояти таким викликам,
– зауважив український міністр.
Приїзд військових сприятиме обміну знаннями та навичками, посиленню координації та розробці стратегій протидії гібридним загрозам, зокрема після нещодавніх інцидентів із порушенням російськими дронами повітряного простору Польщі.
Якими є польсько-українські відносини?
- На тлі ескалації кремлівської агресії через атаки безпілотниками стало відомо, що Польща готова направити своїх військових в Україну для тренувань із протидії дронам.
- Українська сторона вже організувала контакти між польськими представниками, міністром оборони Денисом Шмигалем та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
- Європейські лідери за участю представників України та Польщі обговорили створення спільної системи протиповітряної оборони й збільшення інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів.
- Міністерство оборони Польщі підтвердило, що навчання з протидії дронам за участю України проходитимуть на території Польщі.
- Прем'єр Польщі Дональд Туск підкреслив домовленість про співпрацю з Україною для захисту від російських безпілотників за підтримки Франції, Великої Британії та Нідерландів.