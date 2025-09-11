Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование Welt и Spiegel.
Куда летели российские дроны?
По данным Spiegel, в НАТО предполагают, что по меньшей мере пять российских дронов ночью 10 сентября были направлены на логистический центр в Жешуве.
Между тем Welt сообщает, что три беспилотника были сбиты голландскими истребителями F-35, а еще два разбились "непонятным образом".
Сейчас мы предполагаем, что беспилотники, вероятнее всего, намеренно вошли в воздушное пространство НАТО,
– сказал изданию высокопоставленный офицер НАТО.
В интервью Welt он отметил, что всего от 22 до 25 дронов нарушили польское воздушное пространство.
Само количество дронов делает совпадение маловероятным,
– добавил офицер.
По словам журналистов, вторжение российских беспилотников в Польшу является "крупнейшим инцидентом в сфере безопасности в НАТО за последние десятилетия".
СМИ также сообщают, что утром 10 сентября российские беспилотники вторглись на территорию еще одной страны НАТО – Литвы. В Альянсе предполагают, что это был способ проверить реакцию – узнать, насколько быстро НАТО реагирует и какие меры использует для противодействия дронам.
Что известно о беспилотниках в Польше?
В ночь на 10 сентября во время атаки по Украине на территорию Польши залетели российские "Шахеды". В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что эти нарушения воздушного пространства были "беспрецедентными".
Из-за вражеских беспилотников Польша закрывала несколько аэропортов, включая Варшавский международный аэропорт. Такой шаг объяснили "незапланированной военной деятельностью, связанной с обеспечением государственной безопасности".
Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Польша готова направить своих военных в Украину, чтобы те перенимали опыт в борьбе с дронами. По словам президента, Украина открыта к оказанию поддержки союзникам.