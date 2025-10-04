У зв'язку з цим закривали злітно-посадкові смуги та скасовували рейси. Про це пише німецька газета Bild із посиланням на джерела, передає 24 Канал.
Дивіться також Дронова наддержава: країни НАТО вчаться в України протидіяти Росії, – Atlantic Council
Що відомо про БпЛА, які літали над аеропортом?
Видання пише, що помічені над аеропортом у Мюнхені безпілотники насправді були військовими розвідувальними апаратами. Поки адміністрація аеропорту не повідомляє про постраждалих або пошкодження інфраструктури.
Наразі намагаються з'ясувати всі подробиці та обставини появи дронів у повітряному просторі. Через їхню присутність тимчасово закривали обидві злітно-посадкові смуги. Це було друге закриття летовища менш ніж за добу.
Дані з офіційного сайту аеропорту свідчать про те, що з 20:35 за місцевим часом щонайменше 10 рейсів були перенаправлені в інші місця. Крім вищезгаданого, ще кілька літаків кружляли в небі в очікуванні дозволу на посадку.
Що цьому передувало?
Міжнародний аеропорт Мюнхена пізно ввечері 2 жовтня призупиняв роботу через появу дронів у забороненій авіаційній зоні. Коли БпЛА почали помічати, диспетчери вимушені були зупиняти роботу. Відтак постраждали майже 3 тисячі пасажирів.
Пізніше у Bild повідомили, що невідомі БпЛА перед тим, як паралізувати роботу аеропорту Мюнхена були помічені над авіабазою в Ердингу. Там розташований інноваційний центр Бундесверу, де випробовують дрони нового покоління.
За словами очевидців, розмах крил БПЛА становив від 60 сантиметрів до метра. Спочатку їх помітили в Ердингу, а вже потім під Мюнхеном та в районі місцевого аеропорту. Біля аеропорту їх бачили близько 06:00, Бундесвер підтвердив 05:00.
Вже ввечері 3 жовтня ситуація повторилася. На сайті аеропорту з'явилося повідомлення про обмеження польотів "як запобіжний захід через непідтверджені сигнали про дрони та зупинила їх до подальшого повідомлення".