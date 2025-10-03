Розмах крил невідомих дронів становив від 60 сантиметрів до метра, кажуть очевидці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

Де літали дрони у Німеччині?

За даними видання BILD, невідомі безпілотники перед тим, як паралізувати роботу аеропорту Мюнхена, – були помічені над авіабазою в Ердингу. Там знаходиться інноваційний центр Бундесверу, де випробовують дрони нового покоління.

Очевидці кажуть, що розмах крил невідомих дронів становив від 60 сантиметрів до метра. Спочатку їх помітили в Ердингу, а вже потім під Мюнхеном та у районі місцевого аеропорту.

Біля аеропорту їх бачили близько 6-ти, Бундесвер підтвердив 5. Дрони помічали у різних локаціях з 19:30 до 23:30.

Що відомо про дрони над аеропортом Мюнхена?