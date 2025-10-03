Размах крыльев неизвестных дронов составлял от 60 сантиметров до метра, говорят очевидцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.
Где летали дроны в Германии?
По данным издания BILD, неизвестные беспилотники перед тем, как парализовать работу аэропорта Мюнхена, – были замечены над авиабазой в Эрдинге. Там находится инновационный центр Бундесвера, где испытывают дроны нового поколения.
Очевидцы говорят, что размах крыльев неизвестных дронов составлял от 60 сантиметров до метра. Сначала их заметили в Эрдинге, а уже потом под Мюнхеном и в районе местного аэропорта.
Возле аэропорта их видели около 6-ти, Бундесвер подтвердил 5. Дроны замечали в разных локациях с 19:30 до 23:30.
Что известно о дронах над аэропортом Мюнхена?
Инцидент с дронами в Мюнхенском аэропорту 2 октября привел к отмене 17 рейсов, задержались около 3000 пассажиров.
15 самолетов на прибытие вынуждены были направляться в альтернативные аэропорты в Штутгарт, Нюрнберг, Вена и Франкфурт.