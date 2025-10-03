Размах крыльев неизвестных дронов составлял от 60 сантиметров до метра, говорят очевидцы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

Где летали дроны в Германии?

По данным издания BILD, неизвестные беспилотники перед тем, как парализовать работу аэропорта Мюнхена, – были замечены над авиабазой в Эрдинге. Там находится инновационный центр Бундесвера, где испытывают дроны нового поколения.

Очевидцы говорят, что размах крыльев неизвестных дронов составлял от 60 сантиметров до метра. Сначала их заметили в Эрдинге, а уже потом под Мюнхеном и в районе местного аэропорта.

Возле аэропорта их видели около 6-ти, Бундесвер подтвердил 5. Дроны замечали в разных локациях с 19:30 до 23:30.

Что известно о дронах над аэропортом Мюнхена?