Про таке розповідає Reuters, передає 24 Канал.
Що відомо про чергову провокацію з дронами в Німеччині?
У п'ятницю ввечері в аеропорту Мюнхена вдруге менш ніж за добу закрили обидві злітно-посадкові смуги після нових повідомлень про появу дронів, повідомили влада.
Німецька служба авіадиспетчерів обмежила польоти в аеропорту Мюнхена як запобіжний захід через непідтверджені сигнали про дрони та зупинила їх до подальшого повідомлення,
– йшлося у заяві на сайті аеропорту.
Представник поліції аеропорту уточнив, що обидві смуги були закриті. Капітан літака, що мав вилітати до Лондона, пояснив пасажирам скасування рейсу тим, що "зліт і посадка припинені через появу дронів біля смуг", а в небі чергували поліцейські гелікоптери.
За даними Flightradar24, щонайменше два літаки, що прямували до Мюнхена, змушені були кружляти на відстані від летовища.
Також на сайті аеропорту повідомлялося, що від 20:35 за місцевим часом (18:35 GMT) щонайменше 10 рейсів перенаправили.
Попередній інцидент із дронами в Мюнхенському аеропорту 2 жовтня спричинив скасування 17 рейсів, тоді затрималися близько 3000 пасажирів.
Якщо сьогодні ми більше не відновимо польоти, то кількість пасажирів, які залишаться заблокованими, перевищить учорашні 3 000 осіб,
– попередив представник аеропорту.
Які подробиці інших втручань дронів у країни Європи?
У вересні в східній частині Швеції зафіксували польоти невідомих дронів. Попри те, що поблизу розташована військово-морська база, розслідуванням інциденту армія не займається.
Крім того, у Норвегії безпілотники протягом двох годин перебували в повітрі над авіабазою Ерланд, де саме відбувалися навчання НАТО за участі 450 військових.
Підозрілий дрон над гідроелектростанцією Валаякоскі помітили у Фінляндії.