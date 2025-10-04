В связи с этим закрывали взлетно-посадочные полосы и отменяли рейсы. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники, передает 24 Канал.
Смотрите также Дроновая сверхдержава: страны НАТО учатся у Украины противодействовать России, – Atlantic Council
Что известно о БпЛА, которые летали над аэропортом?
Издание пишет, что замеченные над аэропортом в Мюнхене беспилотники на самом деле были военными разведывательными аппаратами. Пока администрация аэропорта не сообщает о пострадавших или повреждениях инфраструктуры.
Сейчас пытаются выяснить все подробности и обстоятельства появления дронов в воздушном пространстве. Из-за их присутствия временно закрывали обе взлетно-посадочные полосы. Это было второе закрытие аэропорта менее чем за сутки.
Данные с официального сайта аэропорта свидетельствуют о том, что с 20:35 по местному времени по меньшей мере 10 рейсов были перенаправлены в другие места. Кроме вышеупомянутого, еще несколько самолетов кружили в небе в ожидании разрешения на посадку.
Что этому предшествовало?
Международный аэропорт Мюнхена поздно вечером 2 октября приостанавливал работу из-за появления дронов в запретной авиационной зоне. Когда БпЛА начали замечать, диспетчеры вынуждены были останавливать работу. Поэтому пострадали почти 3 тысячи пассажиров.
Позже в Bild сообщили, что неизвестные БпЛА перед тем, как парализовать работу аэропорта Мюнхена были замечены над авиабазой в Эрдинге. Там расположен инновационный центр Бундесвера, где испытывают дроны нового поколения.
По словам очевидцев, размах крыльев БПЛА составлял от 60 сантиметров до метра. Сначала их заметили в Эрдинге, а уже потом под Мюнхеном и в районе местного аэропорта. Возле аэропорта их видели около 06:00, Бундесвер подтвердил 05:00.
Уже вечером 3 октября ситуация повторилась. На сайте аэропорта появилось сообщение об ограничении полетов "в качестве меры предосторожности из-за неподтвержденных сигналов о дронах и остановила их до дальнейшего уведомления".