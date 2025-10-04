Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ntdtv.

Що відомо про надзвичайну ситуацію в Китаї?

У мережі поширили відео, на яких видно, як під час виступу палаючі іскри безперервно падали на землю: частина – на глядачів, частина – в ліс поруч, де швидко зайнялося полум'я.

Очевидці показали кадри шоу дронів: дивіться відео

За повідомленнями китайських ЗМІ, подія відбувалася в "Небесному театрі" Ліуяна. Безпілотники створювали фігури в небі, а феєрверки сяяли яскравими барвами, викликаючи захоплені вигуки публіки. Та під час виступу іскри почали падати та підпалили дерева.

Адміністрація туристичного комплексу підтвердила інцидент наступного дня та заявила, що пожежа була невеликою, охопила лише поверхневу рослинність і була ліквідована за короткий час.

Працівники місцевого адміністративного офісу підтвердили, що пожежа справді сталася, але її загасили за кілька хвилин. Обійшлося без постраждалих.

Шоу безпілотників перетворилося на пожежу: дивіться відео

Один з відвідувачів написав: "Феєрверки з шоу впали на трибуни й викликали пожежу. Я приїхав понад 1500 км подивитися на шоу, а натомість став свідком пожежі. Полум’я виросло з маленької іскри у велике багаття всього за кілька секунд".

