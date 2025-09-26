За даними росЗМІ, аварія сталася вранці між станціями Рудня та Голинка під Смоленськом. Водій вантажівки виїхав на залізничний переїзд перед потягом. Машиніст поїзда намагався застосувати екстрене гальмування, проте відстань була надто короткою, а тому зіткнення уникнути не вдалося, передає 24 Канал.

Що відомо про аварію під Смоленськом?

Внаслідок зіткнення, локомотив та 18 вагонів зійшли з рейок. Відомо, що у вагонах перевозили цистерни з бензином.

Постраждали кілька людей – машиніст, помічник машиніста та локомотивна бригада. Їх доправили до лікарні з травмами середньої тяжкості. Спалахнуло кілька вагонів, рятувальники вже розпочали ліквідацію займання.

