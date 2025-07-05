Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. У мережі оприлюднюють відповідні кадри з місця події.

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Що відомо про аварію

Згідно з оприлюдненою інформацією, інцидент стався на трасі М-4 під Єльцем. Зазначають, що причиною цієї ДТП стало зіткнення цивільної вантажівки з військовою колоною окупантів.

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Внаслідок цього, за попередньою інформацією, згоріли бронеавтомобілі "Ахмат", п'ять "УАЗів", а також фура. Загалом, за даними російських ЗМІ, через інцидент вони втратили сім одиниць техніки.

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Інформації про загиблих наразі не оприлюднювали. Утім, відомо про щонайменше одну постраждалу особу. Більш детальних подробиць поки не вказують. У мережі показали кадри наслідків.

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До слова, нещодавно у вищезгаданому Єльці повідомляли про атаку на завод "Енергія". Попередньо, один з дронів вдарив в асфальт, поруч з об'єктом, через що на території самого заводу спалахнула пожежа.