Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы. В сети обнародуют соответствующие кадры с места происшествия.

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Что известно об аварии

Согласно обнародованной информации, инцидент произошел на трассе М-4 под Ельцом. Отмечают, что причиной этого ДТП стало столкновение гражданского грузовика с военной колонной оккупантов.

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В результате этого, по предварительной информации, сгорели бронеавтомобили "Ахмат", пять "УАЗов", а также фура. Всего, по данным российских СМИ, из-за инцидента они потеряли семь единиц техники.

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Информации о погибших пока не обнародовали. Впрочем, известно о по меньшей мере одном пострадавшем лице. Более подробных подробностей пока не указывают. В сети показали кадры последствий.

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К слову, недавно в вышеупомянутом Ельце сообщали о атаке на завод "Энергия". Предварительно, один из дронов ударил в асфальт, рядом с объектом, из-за чего на территории самого завода вспыхнул пожар.