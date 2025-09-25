Від отриманих травм вона померла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.

Дивіться також У Житомирі автомобіль збив прокурора – чоловік помер у лікарні

Що відомо про ДТП на Черкащині?

За даними прокуратури, дорожньо-транспортна пригода трапилася у Корсунь-Шевченківському. Депутат, який перебував за кермом автомобіля, порушив вимоги ПДР та наїхав на 79-річну жінку. Внаслідок цього жінка згодом померла у лікарні.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури та окружних прокуратур області чоловіку повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження.

Смертельні ДТП в Україні: схожі випадки