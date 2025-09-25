Від отриманих травм вона померла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.
Що відомо про ДТП на Черкащині?
За даними прокуратури, дорожньо-транспортна пригода трапилася у Корсунь-Шевченківському. Депутат, який перебував за кермом автомобіля, порушив вимоги ПДР та наїхав на 79-річну жінку. Внаслідок цього жінка згодом померла у лікарні.
За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури та окружних прокуратур області чоловіку повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження.
Смертельні ДТП в Україні: схожі випадки
Нещодавно ДТП за участю військового авто сталося в Києві. Зазначалося, що службовий автомобіль під керуванням штаб-сержанта військової частини занесло, після чого він виїхав на зустрічну смугу та врізався в іншу машину. Унаслідок зіткнення обидва водії та пасажир – правоохоронець – загинули на місці.
Тоді як на Одещині внаслідок ДТП загинула 22-річна дівчина, дочка колишнього мера Кілії Павла Бойченка. 19-річний водій автомобіля BMW збив дівчину на пішохідному переході, його затримали правоохоронці.
Раніше у ДТП в Одеській області також потрапив мер міста Рені Ігор Плехов. Унаслідок аварії загинула його матір, а сам чиновник та його 5-річний син зазнали численних травм. Автопригода сталася між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське.