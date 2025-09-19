Про це інформує 24 Канал із посилання на Офіс генпрокурора.
Читайте також Мене волочили лісом майже 3 кілометри, – інтерв'ю ветерана про мобілізацію, оборону Києва й ампутацію
Що відомо про трагічний інцидент у Житомирі?
ДТП сталася близько 19:30 на вулиці Чуднівській. За даними прокуратури, водій автомобіля Volkswagen збив на пішохідному переході 51-річного чоловіка.
Внаслідок аварії він отримав тяжкі травми та помер у лікарні. Загиблий був обласним прокурором.
Смертельна ДТП в Житомирі / Фото Офіс генпрокурора
У прокуратурі повідомили, що водія автомобіля затримали на місці події. Наразі поліція Житомирщини досліджує всі обставини ДТП, справу розглядають за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.
В Офісі Генпрокурора висловили співчуття родині загиблого, зазначивши, що він був професійним і порядним колегою.
Інші жахливі аварії на дорогах України за останній час
У Києві 13 вересня нетвереза водійка наїхала на 23-річну військовослужбовицю на пішохідному переході. Постраждалу доправили до лікарні, а винуватицю затримали після спроби втечі з місця події.
9 вересня на Київщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 11-річний хлопчик, а водійка отримала травми.
У Житомирі в серпні 32-річний водій Audi збив 14-річного велосипедиста. Внаслідок ДПТ підліток помер.
В аварію також потрапила "Пташка" з "Азовсталі". Захисниця Катерина Поліщук постраждала в аварії, коли поверталася додому на таксі. Водій не впорався з керуванням і врізався в огорожу.