Про це інформує 24 Канал із посилання на Офіс генпрокурора.

Що відомо про трагічний інцидент у Житомирі?

ДТП сталася близько 19:30 на вулиці Чуднівській. За даними прокуратури, водій автомобіля Volkswagen збив на пішохідному переході 51-річного чоловіка.

Внаслідок аварії він отримав тяжкі травми та помер у лікарні. Загиблий був обласним прокурором.



Смертельна ДТП в Житомирі / Фото Офіс генпрокурора

У прокуратурі повідомили, що водія автомобіля затримали на місці події. Наразі поліція Житомирщини досліджує всі обставини ДТП, справу розглядають за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

В Офісі Генпрокурора висловили співчуття родині загиблого, зазначивши, що він був професійним і порядним колегою.

