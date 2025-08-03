Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Житомирської області.

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Що відомо про смертельну ДТП у Житомирі?

Правоохоронці розповіли, що ДТП сталася 2 серпня близько 15:10 на вулиці Східній в Житомирі. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції №1.

Смертельна ДТП у Житомирі: дивіться фото Нацполіції

Попередньо, 32-річний житомирянин, керуючи автомобілем Audi, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку. Унаслідок ДТП керманич двоколісника, 14-річний житомирянин, отримав тілесні ушкодження. На жаль, хлопчика врятувати не вдалося, він помер в автомобілі екстреної допомоги,

– пояснили обставини правоохоронці.

Наразі всі обставини події встановлюють слідчі Житомирського районного управління поліції у межах кримінального провадження, відкритого за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці вилучили автомобіль Audi. Згідно з результатами дослідження у крові водія легковика алкоголю виявлено не було.

Що в поліції розповіли про правила безпеки?

Правоохоронці закликали всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил безпеки.

Водіям автомобілів нагадали: аби мати змогу контролювати транспортний засіб і вчасно уникнути дорожньої пригоди, потрібно обрати безпечну швидкість руху та пам'ятати про присутність на дорогах значної кількості двоколісних транспортних засобів. Варто зауважити, що такі керманичі є повноправними учасниками дорожнього руху, тому слід ставитися до них з повагою.

Водіям двоколісників нагадали, що важливо бути вкрай уважними та обережними. "Не виконуйте ризиковані маневри на дорозі та сигналізуйте про свої наміри змінити напрям руху знаками, зрозумілими іншим водіям. Використовуйте захисні шоломи та інші пристосування, що допоможуть знизити ризик травмування у разі дорожніх інцидентів", – зазначили в поліції.