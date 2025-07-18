Про це пише 24 Канал з посиланням на старшу інспекторку з комунікації Звягельського райвідділу поліції Оксану Медолиз, яку цитує Суспільне.

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Що відомо про дитину та чи знайшли її батьків?

Чоловік із Дніпра, який їхав трасою Звягельського району 15 липня, побачив на узбіччі хлопчика без супроводу дорослих. Він з'ясував, що 6-річна дитина загубилася. Про хлопчика водій одразу повідомив до поліції.

Чоловік зупинився на дорозі, одягнув хлопчика та перебував з ним до приїзду поліціянтів.

На місце приїхали працівники сектору протидії домашньому насильству та інспектори з ювенальної превенції. Вони заспокоїли дитину та намагалися дізнатися, хто вона і де її родина. Через особливості розвитку хлопчик не зміг повідомити жодної інформації,

– розповіла інспекторка поліції.

Поліцейські обстежили територію, повідомили місцевим, що на трасі знайшли дитину та звернулися до соціальних працівників і представників громад. Так правоохоронці знайшли знайомих родини, а згодом дізналися, де перебуває матір хлопчика. Виявилося, що сім'я приїхала в гості з Житомира. 42-річна жінка розповіла, що не помітила, як син втік, доки вона займалася хатніми справами.

Хлопчика повернули матері. Поліцейські провели з жінкою профілактичну розмову.

Нагадаємо, нещодавно в Житомирі 6-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки доки батьки спали. На жаль, вона загинула. Ймовірно, вікно було відчинене і дитина просто висунулася в нього.