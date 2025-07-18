Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на старшего инспектора по коммуникации Звягельского райотдела полиции Оксану Медолиз, которую цитирует Общественное.

Смотрите также Трагическое событие на студенческой практике: парень погиб от удара током во Львове

Что известно о ребенке и нашли ли его родителей?

Мужчина из Днепра, который ехал по трассе Звягельского района 15 июля, увидел на обочине мальчика без сопровождения взрослых. Он выяснил, что 6-летний ребенок потерялся. О мальчике водитель сразу сообщил в полицию.

Мужчина остановился на дороге, одел мальчика и находился с ним до приезда полицейских.

На место приехали сотрудники сектора противодействия домашнему насилию и инспекторы по ювенальной превенции. Они успокоили ребенка и пытались узнать, кто она и где ее семья. Из-за особенностей развития мальчик не смог сообщить никакой информации,

– рассказала инспектор полиции.

Полицейские обследовали территорию, сообщили местным, что на трассе нашли ребенка и обратились к социальным работникам и представителям общин. Так правоохранители нашли знакомых семьи, а впоследствии узнали, где находится мать мальчика. Оказалось, что семья приехала в гости из Житомира. 42-летняя женщина рассказала, что не заметила, как сын сбежал, пока она занималась домашними делами.

Мальчика вернули матери. Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу.

Напомним, недавно в Житомире 6-летняя девочка выпала из окна многоэтажки пока родители спали. К сожалению, она погибла. Вероятно, окно было открыто и ребенок просто высунулась в него.