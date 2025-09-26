По данным росСМИ, авария произошла утром между станциями Рудня и Голинка под Смоленском. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед поездом. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, однако расстояние было слишком коротким, а потому столкновения избежать не удалось, передает 24 Канал.

Смотрите также Смертельное ДТП в Черкасской области: депутат сбил женщину на пешеходном переходе

Что известно об аварии под Смоленском?

В результате столкновения, локомотив и 18 вагонов сошли с рельсов. Известно, что в вагонах перевозили цистерны с бензином.

Пострадали несколько человек – машинист, помощник машиниста и локомотивная бригада. Их доставили в больницу с травмами средней тяжести. Вспыхнуло несколько вагонов, спасатели уже начали ликвидацию возгорания.

Локомотив горит под Смоленском: смотрите видео

Горят вагоны на станции: смотрите видео

На месте аварии начался масштабный пожар: смотрите видео

Большие клубы черного дыма поднимаются над местом аварии: смотрите видео

Что известно о других случаях аварий в России?