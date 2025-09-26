По данным росСМИ, авария произошла утром между станциями Рудня и Голинка под Смоленском. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед поездом. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, однако расстояние было слишком коротким, а потому столкновения избежать не удалось, передает 24 Канал.
Что известно об аварии под Смоленском?
В результате столкновения, локомотив и 18 вагонов сошли с рельсов. Известно, что в вагонах перевозили цистерны с бензином.
Пострадали несколько человек – машинист, помощник машиниста и локомотивная бригада. Их доставили в больницу с травмами средней тяжести. Вспыхнуло несколько вагонов, спасатели уже начали ликвидацию возгорания.
Что известно о других случаях аварий в России?
- В Курской области под грузовым локомотивом обрушился мост обрушился мост, часть поезда упала на автомобильную дорогу. В результате инцидента пострадали 3 человека. Вероятно, в конструкцию моста заложили взрывное устройство.
- В Брянской области мост упал на пассажирский поезд Москва – Климово. Местные власти заявили о подрыве. С рельсов сошли локомотив и 4 вагона. Есть пострадавшие и погибшие.
- В Липецкой области России сгорела колонна машин российских военных в результате ДТП на трассе М-4 под Ельцом. Огонь уничтожил бронеавтомобили "Ахмат", пять "УАЗов", фуру.