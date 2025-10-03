Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News та Los Angeles Times.

Читайте також У Росії з рейок зійшли 18 вагонів з бензином: виникла масштабна пожежа

Що відомо про наслідки пожежі на НПЗ?

Правоохоронці та пожежники прибули на нафтопереробний завод Chevron в Ель-Сегундо після отримання численних повідомлень про вибух. Яскраве помаранчеве полум'я було видно за багато кілометрів в Ель-Сегундо та районі Саут-Бей.

Довідка. Місто Ель-Сегундо розташоване за кілька кілометрів на південь від аеропорту Лос-Анджелеса.

У поліції зазначили, що наразі інформації про постраждалих чи евакуацію немає. Відомо також, що нафтопереробний завод має власну пожежну частину.

В мережі також публікують численні відео масштабної пожежі, що охопила Ель-Сегундо.

Пожежа на НПЗ під Лос-Анджелесом: дивіться відео

Причина інциденту залишається незрозумілою.

Полум'я видно на значній відстані: дивіться відео

Чи були схожі випадки?