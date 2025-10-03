Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News та Los Angeles Times.
Що відомо про наслідки пожежі на НПЗ?
Правоохоронці та пожежники прибули на нафтопереробний завод Chevron в Ель-Сегундо після отримання численних повідомлень про вибух. Яскраве помаранчеве полум'я було видно за багато кілометрів в Ель-Сегундо та районі Саут-Бей.
Довідка. Місто Ель-Сегундо розташоване за кілька кілометрів на південь від аеропорту Лос-Анджелеса.
У поліції зазначили, що наразі інформації про постраждалих чи евакуацію немає. Відомо також, що нафтопереробний завод має власну пожежну частину.
В мережі також публікують численні відео масштабної пожежі, що охопила Ель-Сегундо.
Пожежа на НПЗ під Лос-Анджелесом: дивіться відео
Причина інциденту залишається незрозумілою.
Полум'я видно на значній відстані: дивіться відео
Чи були схожі випадки?
У лютому 2025 року в Каліфорнії вже був подібний інцидент. Тоді в місті Мартінес також стався вибух на нафтопереробному заводі Martinez Refining Company та спалахнула пожежа. За даними ЗМІ, унаслідок інциденту постраждали 6 осіб.
10 вересня масштабна пожежа спалахнула в литовському Вільнюсі – там загорілися газові вагони. Стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів від епіцентру, внаслідок інциденту постраждала одна людина.
У селищі Сволген, Нідерланди, сталася пожежа в центрі тимчасового розміщення українських біженців. На щастя, усі мешканці були терміново евакуйовані.