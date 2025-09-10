Стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів від епіцентру пожежі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT.

Дивіться також Через дрон у Литві не міг приземлитися літак із вищим керівництвом: чий він був

Що відомо про пожежу у Вільнюсі?

Відомо що горить заправна станція зрідженого газу, де ведуться роботи з навантажування: газ завозиться та розливається у стаціонарні ємності. Спочатку вогонь охопив 8 вагонів.

Попередньо, пожежу спричинила необережна поведінка співробітника. Інші можливі версії інциденту також розслідуються.

Постраждалий, про якого повідомлялося, є співробітником компанії. У нього опіки. Ще одна людина, яка перебувала в зоні інциденту, відчула нездужання, її також забрали медики.

Пожежа біля Вільнюса: дивіться відео

Через пожежу по обіді довелося оголосити евакуацію в радіусі 1 кілометра, згодом влада Вільнюса також оголосила надзвичайну ситуацію.

"Для того, щоб усі процеси проходили більш гладко та швидко, на вулиці Балтосіоса Вокеса, 35, оголошується місцева надзвичайна ситуація", – йдеться у заяві мерії.

Пожежа біля литовської столиці: дивіться відео

Попри небезпеку, охочих евакуюватися немає. Зазначається, що район, де вибухнули вагони, більше промисловий, тому там проживає небагато мешканців.

Є повідомлення про можливе забруднення, спричинене пожежею, тому жителям міста рекомендували уникати перебування на вулиці та закривати вікна.

Вогонь важко загасити. Пожежники не можуть підійти ближче через вибухи вагонів.

Іспанію та Португалію охопили лісові пожежі