Столб черного дыма был виден за несколько километров от эпицентра пожара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Что известно о пожаре в Вильнюсе?

Известно, что горит заправочная станция сжиженного газа, где ведутся работы по погрузке: газ завозится и разливается в стационарные емкости. Сначала огонь охватил 8 вагонов.

Предварительно, пожар вызвало неосторожное поведение сотрудника. Другие возможные версии инцидента также расследуются.

Пострадавший, о котором сообщалось, является сотрудником компании. У него ожоги. Еще один человек, который находился в зоне инцидента, почувствовал недомогание, его также забрали медики.

Пожар возле Вильнюса: смотрите видео

Из-за пожара после обеда пришлось объявить эвакуацию в радиусе 1 километра, впоследствии власти Вильнюса также объявили чрезвычайную ситуацию.

"Для того, чтобы все процессы проходили более гладко и быстро, на улице Балтосиоса Вокеса, 35, объявляется местная чрезвычайная ситуация", – говорится в заявлении мэрии.

Пожар возле литовской столицы: смотрите видео

Несмотря на опасность, желающих эвакуироваться нет. Отмечается, что район, где взорвались вагоны, больше промышленный, поэтому там проживает немного жителей.

Есть сообщения о возможном загрязнении, вызванное пожаром, поэтому жителям города рекомендовали избегать пребывания на улице и закрывать окна.

Огонь трудно потушить. Пожарные не могут подойти ближе из-за взрывов вагонов.

