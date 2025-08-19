Вогонь найбільше пошкодив задню частину будівлі, яка раніше використовувалася як початкова школа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.

Що відомо про пожежу у центрі з українськими біженцями у Нідерландах?

Як пишуть місцеві медіа, займання сталося близько 02:10 на вулиці Ян ван Сволгенстраат. На момент події в будівлі перебувало 45 осіб, яких рятувальники оперативно вивели надвір. Спершу евакуйованих прихистили на найближчому кемпінгу, а згодом перевезли у два інші притулки. Їхнє точне місцезнаходження не розголошується з міркувань безпеки та приватності. Ніхто з людей не постраждав.

Найбільше вигоріла задня частина споруди, що раніше функціонувала як початкова школа. Решта приміщень встояла, але також зазнала пошкоджень. Причини пожежі наразі невідомі, поліція веде розслідування. За інформацією муніципалітету, притулок залишатиметься тимчасово закритим.

Центр у Сволгені був розрахований на 150 людей і слугував короткостроковим пунктом прийому – максимум на три доби, після чого біженців переводили у довгострокове житло. Його планували закрити 1 січня 2026 року через зменшення кількості новоприбулих українців і відсутність повного завантаження.

До труднощів додалися й наслідки гасіння вогню: вранці через пошкодження водогону понад 50 домогосподарств у Сволгені залишилися без водопостачання на кілька годин.

