У коментарі для 24 Канал українка розповіла, чого їй найбільше бракує в Нідерландах.

Дивіться також Ми частенько чули "звалюй в Україну", – українка розповіла, чому переїхала з Чехії в Нідерланди

Чого українцям найбільше не вистачає в Нідерландах?

Анна вказала, що найперше, чого їй бракує у чужій країні – це рідних людей. Також вона скучила за українською їжею та рідною мовою.

Мені не вистачає рідних людей та звичної нам їжі. Також, не вистачає нашої мови, бо якщо ти працюєш не серед наших, а серед нідерландців та емігрантів з інших кутків ЄС, то це або англійська, частіше за усе, або нідерландська,

– сказала дівчина.

Вона також зізналася, що нідерландська мова для неї – "дуже важка на слух".

Раніше Анна розповіла про плюси та мінуси життя у Нідерландах. З плюсів вона виділила те, що там високий рівень життя й можна гарно заробити, а також чисто та дуже добрі люди.