У коментарі для 24 Канал Анна розповіла, що шукала для себе та своєї сім'ї таке місце, в якому, в першу чергу, у них бачитимуть людей, а не українців.

Чехія чи Нідерланди: що краще для українців?

Анна розповіла, що в Чехії вона часто стикалася з дискримінацією та ксенофобією. Натомість в Нідерландах такого немає.

В Чехії, на відміну від Нідерландів, ми частенько чули "звалюй на війну в Україну, тобі тут не місце". Житло та хороша їжа лише для чехів. І звичайно, що ми "живемо за їхні величезні виплати",

– сказала Анна.

Вона зауважила, що виплати для дорослої людини в Чехії становлять всього трохи більше ніж 3 тисяч крон, тобто приблизно 120 євро.

Одна медична страховка на місяць, яка є обов'язковою, це вже 100 євро. І отримують цю виплату лише безробітні. А не робити в Чехії не є реальним, бо жити ти будеш під мостом,

– додала вона.

Для порівняння – у Нідерландах виплати для українців, які живуть у центрах розміщення, становлять 300 євро на місяць. Проте знайти адекватну роботу, за словами Анни, простіше, ніж у Чехії.

Тут мені подобається, що для того, щоб просто жити, а не виживати, ти працюєш по 8 годин та маєш достатньо коштів на базові потреби й не тільки. Все залежить від людини. Можеш жити на локації та отримувати від держави 300 євро, як безробітний, або шукати для себе кращого життя та йти працювати,

– сказала дівчина.

Вона також додала, що місцеві жителі дуже привітні й завжди готові допомоги в міру своїх можливостей.