Рейс виконувала авіакомпанія Condor Airways. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Philenews.

Що сталось із літаком до Дюссельдорфу?

У суботу, 17 серпня, двигун Boeing 757-300 загорівся за кілька хвилин після зльоту з аеропорту Корфу. Борт прямував до Дюссельдорфа. У літаку перебували 273 пасажири та 8 членів екіпажу.

Двигун літака до Дюссельдорфу загорівся після зльоту: дивіться відео

Правий двигун вийшов з ладу на висоті близько 500 метрів. Пілоти спробували його деактивувати, проте вирішили продовжити політ на одному двигуні. Літак рухався на висоті 2,4 кілометри та успішно приземлився в аеропорту Бріндізі, Італія.

Свідки інциденту повідомляли про оглушливий звук, схожий на вибух, та знімали подію на мобільні телефони. Після посадки пасажири провели ніч у готелі і мали вирушити до місця призначення пізніше. Про постраждалих інформації немає.

Нагадаємо, 20 липня літак Delta Air Lines, який прямував до Атланти, США, змушений був повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса через займання двигуна. Boeing 767-400 успішно здійснив екстрену посадку, без постраждалих.