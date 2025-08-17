Рейс выполняла авиакомпания Condor Airways. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Philenews.

Что произошло с самолетом в Дюссельдорф?

В субботу, 17 августа, двигатель Boeing 757-300 загорелся через несколько минут после взлета из аэропорта Корфу. Борт направлялся в Дюссельдорф. В самолете находились 273 пассажира и 8 членов экипажа.

Правый двигатель вышел из строя на высоте около 500 метров. Пилоты попытались его деактивировать, однако решили продолжить полет на одном двигателе. Самолет двигался на высоте 2,4 километра и успешно приземлился в аэропорту Бриндизи, Италия.

Свидетели инцидента сообщали об оглушительном звуке, похожий на взрыв, и снимали происшествие на мобильные телефоны. После посадки пассажиры провели ночь в отеле и должны были отправиться к месту назначения позже. О пострадавших информации нет.

Напомним, 20 июля самолет Delta Air Lines, который направлялся в Атланту, США, вынужден был вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса из-за возгорания двигателя. Boeing 767-400 успешно совершил экстренную посадку, без пострадавших.