Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economic Times. Boeing 767-400 успешно приземлился – никто не пострадал, а пожар потушили.

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Что известно об инциденте?

Пилоты рейса DL446 заметили признаки неисправности двигателя, как только борт поднялся в небо из международного аэропорта Лос-Анджелеса. Самолет совершил экстренную посадку.

У Boeing 767 загорелся двигатель: смотрите видео

Авиационный регулятор США сейчас расследует причину пожара. Это уже второй подобный инцидент с участием Delta в 2025 году.

Напомним, вечером 13 июля в лондонском аэропорту "Саутенд" разбился небольшой бизнес-джет. Инцидент произошел вскоре после взлета, другие 4 запланированные рейсы отменили. В сети появились кадры, как над местом крушения поднимался густой черный дым, туда прибыли несколько карет скорой помощи.